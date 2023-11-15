Стивенсон назвал справедливый счет в бою Ломаченко - Хэйни
Непобежденный легковес Шакур Стивенсон заявил, что Василий Ломаченко победил бывшего абсолютного чемпиона их дивизиона Девина Хэйни.
Американец считает, что спортсмен с украинским паспортом победил с минимальным преимуществом.
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Примечательно, что Шакур рассчитывает на бой с Ломаченко в следующем году.
"Мы с Ломаченко можем подраться в следующем поединке. Его команда сказала, что он хочет взять перерыв до конца года, так что я сделаю грязную работу и заберу пояс WBC. Я думаю, что нам следует устроить этот бой. Мне кажется, что это большой поединок.
Я думаю, что он победил Хэйни. Я не знаю, кто за этим стоял и что происходило. Это было весьма странно. Я думаю, что Ломаченко побил его. Я насчитал 7-5 по раундам", - сказал Стивенсон в интервью Sporting News.
Напомним, в мае этого года Ломаченко потерпел спорное поражение от Хэйни единогласным решением судей.
Ранее стало известно, когда Василий выйдет на ринг.
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