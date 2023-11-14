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"У него будет причина": Стивенсон предсказал, что следующий бой проведет с Ломаченко

Американец готов предложить сопернику чемпионский пояс.
Сегодня, 08:30
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) заявил, что вскоре намерен провести поединок против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Американец считает, что он будет интересен боксеру из Украины, ведь выиграет чемпионский пояс.

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"В хрустальном шаре вижу Ломаченко. У него будет причина драться со мной, как только на моей талии появится пояс. Вижу следующим Ломаченко. Думаю, это большой поединок", – сказал Стивенсон для talkSPORT.

Бой Стивенсон - Де Лос Сантос состоится 16 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет вакантный пояс WBC в легком весе.

Напомним, Шакур пригласил Ломаченко на поединок с Де Лос Сантосом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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