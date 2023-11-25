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Стало известно, когда Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой

Команды боксеров ведут активные переговоры.
Сегодня, 09:20
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / The Sun
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / The Sun

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос близок к титульному бою с Василием Ломаченко.

Как сообщает издание The Australian, промоутеры боксеров в ведут переговоры насчет их поединка.

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Бой должен состояться в апреле, а главным претендентом на его проведение является RAC Arena в австралийском Перте. 

Также рассматриваются такие города, как Аделаида, Сидней и Мельбурн. Есть вероятность, что поединок состоится в США.

Официальный анонс боя Камбосос - Ломаченко не состоится, пока IBF не назначит их бой. Ожидается, что это произойдет после 9 декабря, когда чемпион IBF, WBA и WBO в легком весе Девин Хэйни выйдет на ринг против обладателя титула WBC в первом полусреднем дивизионе Реджиса Прогрейсом.

Ранее менеджер Ломаченко сообщил, когда тот вернется в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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