"Фьюри трудно победить, он очень большой": Усику предсказывают поражение в бою с британцем

Британский представитель первого среднего веса Лиам Смит поделился ожиданиями от объединительного боя между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, он уверен, что британец должен одержать победу, даже несмотря на неубедительное выступление в предыдущем поединке с Фрэнсисом Нганну.

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"Изменилось ли мое мнение после боя Фьюри с Нганну? Нет, вообще не изменилось. Тайсон всегда непредсказуем. Возможно, он сделал поединок с Нганну таким близким, чтобы провести реванш с десятками миллионов на кону, как только завершит дела с Усиком.

Я никогда не верю подобным вещам от Тайсона, потому что он очень непредсказуем. Но возвращаясь к боксу, Усику и чемпионским титулам, я думаю, что он пока не проигрывал. Я считаю, что Фьюри очень трудно победить, он очень большой. Послушайте, он может сделать этот бой отвратительным, но я думаю, что Фьюри победит", - сказал Смит в комментарии Boxing News.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри.

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