"Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату

Бывший чемпион мира Карл Фроч выразил сомнение, что объединительный бой между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком состоится в ранее анонсированную дату 17 февраля.

По его мнению, британский боксер снова попытается отсрочить поединок, не устояв перед соблазном хорошо провести рождественско-новогодние праздники.

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"Послушайте, Тайсону Фьюри нужно провести Рождество и Новый год, не расслабляясь, не выпивая и не переедая. Я знаю, что ему не нужно делать вес, но все равно существует твой оптимальный вес, и Тайсон наберет несколько килограммов, не так ли? У него есть определенные черты характера, которые нужно обуздать перед боем.

Это будет сложно сделать. У Тайсона есть прекрасная семья - жена и семеро детей. Так что он захочет расслабиться и приятно провести время. Захочет ли он тренироваться на Рождество и Новый год? А ему придется это сделать, если он будет готовиться к бою в феврале. Я в этом не уверен. Я думаю, что бой перенесут на март. Вы услышали это от меня первыми", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Ранее стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком.

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