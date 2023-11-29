"Есть один ключевой козырь": Именитый тренер выделил главное преимущество Усика перед Фьюри

Авторитетный тренер Тедди Атлас оценил будущих соперников по объединительному бою в супертяжелом весе - обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По мнению специалиста, украинский боксер обладает особым качеством, за счет которого должен победить британского оппонента.

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"Разве можно ставить против Усика? После того, как он стал олимпийским чемпионом, абсолютным чемпионом в тяжелом весе, чемпионом в супертяжелом весе. Я не могу ставить против Александра, поскольку у него есть один невидимый козырь.

Все говорят, что Фьюри прекрасно умеет боксировать, у него отличный джеб, большие габариты. Но у Усика есть один ключевой козырь. Знаете какой? Он знает, как побеждать", - цитирует Атласа Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком.

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