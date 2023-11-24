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"Остается самим собой": Тренер Фьюри отреагировал на заявления, что Тайсон пошел на спад

Наставник британского боксера оценил нынешнее состояние своего подопечного.
Вчера, 22:58
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, ответил на заявления о том, что британец начал сдавать, что продемонстрировало неубедительное выступление в поединке с Фрэнсисом Нганну.

Наставник "Цыганского короля" отверг подобные предположения, заявив, что его подопечный остается на прежнем уровне.

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"С боя против Нганну я вынес лишь то, что теперь Фьюри будет драться 17 февраля с Усиком. Тайсон выиграл поединок с Нганну, а сейчас встретится с Александром Усиком.

Не думаю ли я, что Фьюри пошел на спад, как считают некоторые? Не знаю, я такого не слышал. Никто так не считал в его предыдущих боях с тех пор, как я начал тренировать Тайсона. Так что я очень уверен в подготовке Тайсона Фьюри. Тайсон просто остается самим собой и делает свое дело, как и всегда", - сказал Стюард в комментарии Boxing News.

Ранее тренер назвал преимущества Фьюри перед Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри ШугарХилл Стюард

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