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Бывший чемпион предположил, почему Фьюри провалился в бою с Нганну

Хаттон назвал причину неубедительного выступления британского боксера.
Сегодня, 18:32
Фьюри одержал спорную победу над Нганну / Getty Images
Фьюри одержал спорную победу над Нганну / Getty Images

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон высказался о поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

По его мнению, неубедительное выступление британского боксера в этом бою говорит о том, что "Цыганский король", похоже, недооценил камерунца.

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"Я думаю, что Фьюри в следующем бою будет однозначно выглядеть лучше, чем в предыдущем. Тайсон, безусловно, должен быть лучше. Мне не нужно ему об этом говорить. Я думаю, что Фьюри выступит лучше. Полагаю, что в последнем поединке он посмотрел на Нганну, пусть даже тот и является монстром, и слегка его недооценил.

Мне кажется, что Фьюри следовало выйти на бой в лучшей форме, чем он был. Я отправился в Саудовскую Аравию ради этого поединка, и это было великое событие. Я думаю, что Тайсон забыл, ради чего он там находился. Забыл, что должен был сделать. Фьюри выступал против бойца UFC, до этого никогда в жизни не боксировавшего. Я думаю, что он немного недооценил Фрэнсиса", - цитирует Хаттона talkSPORT.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Рикки Хаттон фрэнсис нганну

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