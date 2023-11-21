Промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри подтвердил, что его подопечный может провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

Функционер рассказал, что его клиент и камерунец хотели бы вновь выйти в ринг, однако сейчас у "Цыганского короля" будет противостояние с Александром Усиком.

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"Есть хорошие шансы, что это произойдет. Я не знаю, будет ли этот бой следующим для Фьюри. Мы забегаем далеко вперед. Давайте сначала разберемся с главным поединком, а потом посмотрим, что будет. Но думаю, что это произойдет.

Тайсон сказал мне, что хочет реванша, и я знаю, что Нганну этого хочет, потому что после боя мы были там, мы встретились в доме Его Величества Турки Аль аш-Шейха и имели довольно продолжительный разговор. Кстати, он хороший парень. Он действительно хороший парень, вокруг него хорошая команда, и я уверен, что мы сделаем это снова", – сказал Уоррен в интервью Boxing Scene.

Напомним, в первом бою Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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