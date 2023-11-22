"Деклассирует его": Экс-чемпион сделал прогноз на возможный реванш Фьюри - Нганну

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о возможном реванше между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

По его мнению, британец неубедительно одолел камерунца в их первом бою, поскольку не настроился должным образом, но в повторном поединке все будет совсем иначе.

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"Когда ты выходишь в ринг, думая, что все решено, когда у тебя отсутствуют глаза тигра, настрой победителя, ты не спешишь и несерьезно относишься к делу, что-то идет не так.

Если Фьюри проведет реванш с Нганну, то я уверен, что он сможет перебоксировать и деклассировать его. К сожалению, этого не произошло в их первом поединке", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, состоится ли реванш с Нганну.

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