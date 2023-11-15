iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер объяснил, почему Фьюри не был готов к бою с Нганну

Представитель британца оценил выступление своего подопечного.
Сегодня, 18:59
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о спорной победе своего клиента над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По мнению представителя британца, его подопечный, похоже, не до конца понимал, к чему нужно было быть готовым в противостоянии с соперником, который дебютировал в боксе и которому удалось навязать серьезную борьбу. Но к поединку с Усиком Фьюри подготовится лучше, считает Арум.

Читай также: Нганну официально вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

"Я был ошеломлен. Но я говорил раньше, что у Нганну есть шанс нанести удар. Он очень сильный панчер, и он может уложить супертяжеловеса. Я не думаю, что Тайсон был готов к такому тяжелому бою. Я считаю, что он явно выиграл бой, но Нганну показал себя с лучшей стороны. Но я не думаю, что лучшие времена Фьюри уже позади.

Мы должны увидеть Нганну в бою с топовым супертяжеловесом, который будет действительно готов к нему, прежде чем мы сможем определить, насколько Фрэнсис хорош. Но мне кажется, что с опытом и тренировками Нганну будет на высшем уровне.

Я действительно верю, что когда Фьюри будет драться с Усиком, у него будет много информации, чтобы изучить его и понять, как к нему подходить. В случае с Нганну он имел дело с чистым листом. Тайсон будет лучше подготовлен, но Усик - потрясающий боец, и с ним не так-то просто справиться. Я думаю, что это будет очень конкурентный бой", - приводит слова Арума Boxing Social.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему Нганну выстоял в бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Я его рекламирую, а он меня обзывает": Усик отказался общаться со СМИ о Фьюри "Я его рекламирую, а он меня обзывает": Усик отказался общаться со СМИ о Фьюри
Нганну официально вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе Нганну официально вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе
Стало известно, когда объявят дату боя Усик – Фьюри Стало известно, когда объявят дату боя Усик – Фьюри
Нганну: Предпочитаю бой с Уайлдером, чем с Джошуа Нганну: Предпочитаю бой с Уайлдером, чем с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие20:53
Сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку
Евро-202420:31
Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом
Европа20:23
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Украина20:16
УХЛ: Сокол обыграл Кременчуг
20:08
Матчи Сокола перенесли после скандального избиения футзалиста Урагана
Украина20:00
Суперлига: БИПА уступил Запорожью
Европа19:48
Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Европа19:19
В Барселоне определись с судьбой Канселу и Феликса
Бокс18:59
Промоутер объяснил, почему Фьюри не был готов к бою с Нганну
Европа18:52
Фердинанд: Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK