Промоутер объяснил, почему Фьюри не был готов к бою с Нганну

Боб Арум, промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о спорной победе своего клиента над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По мнению представителя британца, его подопечный, похоже, не до конца понимал, к чему нужно было быть готовым в противостоянии с соперником, который дебютировал в боксе и которому удалось навязать серьезную борьбу. Но к поединку с Усиком Фьюри подготовится лучше, считает Арум.

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"Я был ошеломлен. Но я говорил раньше, что у Нганну есть шанс нанести удар. Он очень сильный панчер, и он может уложить супертяжеловеса. Я не думаю, что Тайсон был готов к такому тяжелому бою. Я считаю, что он явно выиграл бой, но Нганну показал себя с лучшей стороны. Но я не думаю, что лучшие времена Фьюри уже позади.

Мы должны увидеть Нганну в бою с топовым супертяжеловесом, который будет действительно готов к нему, прежде чем мы сможем определить, насколько Фрэнсис хорош. Но мне кажется, что с опытом и тренировками Нганну будет на высшем уровне.

Я действительно верю, что когда Фьюри будет драться с Усиком, у него будет много информации, чтобы изучить его и понять, как к нему подходить. В случае с Нганну он имел дело с чистым листом. Тайсон будет лучше подготовлен, но Усик - потрясающий боец, и с ним не так-то просто справиться. Я думаю, что это будет очень конкурентный бой", - приводит слова Арума Boxing Social.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему Нганну выстоял в бою с Фьюри.

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