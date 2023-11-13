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"Тайсон выглядел глупо": Промоутер Усика объяснил, почему Нганну выстоял в бою с Фьюри

Представитель украинского чемпиона оценил выступление камерунца.
Сегодня, 09:46
Фьюри одержал спорную победу над Нганну / Getty Images
Фьюри одержал спорную победу над Нганну / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о неубедительной победе обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Как отметил представитель украинца, дебютант бокса в лице камерунца благодаря дисциплине и мотивации не позволил сопернику продемонстрировать его лучшие качества и выстоял в том поединке.

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"Нганну выглядел хорошо. Что касается бокса, при всем моем уважении, он не обладает лучшими боксерскими навыками или боксерским IQ, но его решимость и концентрация были на уровне. Парень был очень мотивирован, сосредоточен и дисциплинирован.

Вот почему он смог так хорошо выступить. У него не было особой тактики, но этого оказалось достаточно, чтобы Тайсон выглядел глупо в бою с парнем, который дебютировал в профессиональном боксе", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Красюк фрэнсис нганну

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