"Тайсон выглядел глупо": Промоутер Усика объяснил, почему Нганну выстоял в бою с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о неубедительной победе обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Как отметил представитель украинца, дебютант бокса в лице камерунца благодаря дисциплине и мотивации не позволил сопернику продемонстрировать его лучшие качества и выстоял в том поединке.

Читай также: Промоутер Фьюри ответил на обвинения в "ограблении" Нганну

"Нганну выглядел хорошо. Что касается бокса, при всем моем уважении, он не обладает лучшими боксерскими навыками или боксерским IQ, но его решимость и концентрация были на уровне. Парень был очень мотивирован, сосредоточен и дисциплинирован.

Вот почему он смог так хорошо выступить. У него не было особой тактики, но этого оказалось достаточно, чтобы Тайсон выглядел глупо в бою с парнем, который дебютировал в профессиональном боксе", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!