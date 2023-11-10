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Промоутер Фьюри ответил на обвинения в "ограблении" Нганну

Представитель британца считает победу заслуженной.
Сегодня, 15:05
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей / Getty Images
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на обвинения по поводу "ограбления" Фрэнсиса Нганну в их недавнем бою.

По мнению представителя британского боксера, его подопечный заслужено победил по очкам, хоть и продемонстрировал неубедительной выступление.

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"Мы ожидали, что Тайсон просчитает его в первых двух или трех раундах, а затем включится, но нокдаун изменил ход поединка. Теперь люди, которые наперед называли этот бой шуткой, говорят, что это было позорно и плохо для бокса, поскольку Фьюри довел дело до победы близким решением судей.

Что касается так называемого "ограбления", то любой, кто хотя бы минимально понимает, как считать бой, знает, что Фьюри победил, несмотря на слабое, по его высоким стандартам, выступление. И все больше людей, посмотревших повтор боя, приходят к этому мнению", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее Нганну жестко раскритиковал работу судей в бою с Фьюри.

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