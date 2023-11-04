"Это д*рьмо, это позор для спорта": Нганну жестко раскритиковал работу судей в бою с Фьюри

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну остался недоволен своим спорным поражением в поединке с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Камерунский боец раскритиковал вердикт судей, которые раздельным решением отдали победу британскому боксеру.

"Я не знал, что именно случилось в поединке. Бой мог пойти в любую сторону. Мои тренеры говорили, что выиграл я, но я не знал, в каком смысле они это говорят. Возможно, я дрался лучше для них или для них было достаточно, что я немного пропустил. Считал, что я победил, но не был в этом уверен. Но когда я просмотрел бой, я спросил: "Как это я проиграл этот бой?"

По какой-то причине все было против меня. Даже этот удар локтем. Я просматривал его. Он был в шестом или седьмом раунде. Рефери ничего и близко не увидел. В раздевалке говорили, что никаких клинчей, ничего подобного. Тайсон Фьюри заявлял, что я парень из MMA и обязательно буду это делать. Так что в начале, когда мы сближались в клинче, не проходило и двух секунд, как у нас был "брейк". А потом мы пришли к тому моменту, что Тайсон Фьюри уже инициировал клинчи из-за того, что был уставший или по другим причинам - и уже не было команды "брейк".

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"Честно говоря, я считаю, что ко мне относились несправедливо. Это единственный момент, который мне не понравился. Не тот факт, что я проиграл. Тайсон Фьюри - отличный чемпион, наверное, один из лучших. Безусловно, один из лучших в нашей эре. Проиграть ему в хорошем поединке - это не так и плохо. Но я люблю соревноваться. Я чемпион, это во мне. Я всегда хочу побеждать в бою. Так я вышел туда побеждать, а не просто показать себя и убедить в чем-то людей. Я выполнил свою работу, и мне кажется, что некоторые люди забрали что-то у этой работы, которую я сделал, это очень разочаровывает.

Я видел судейские записки. Один из судей поставил 7-3. Я такой: "Какой бой ты смотрел? Это был какой-то поединок на твоем мониторе или ты смотрел именно наш бой?" Но ты понимаешь, что здесь много политики. Многое происходит. Может, я просто был побочной проблемой в сломанной системе, которая у них работает. Я не намерен совать туда свой нос, потому что это неправильно. Мне все равно, на меня это никак не повлияет, но есть много бойцов, с которыми так обращаются. Это д*рьмо, это неправильно. Это уничтожает спорт. Такие вещи не должны допускаться. Это позор для спорта", - сказал Нганну в комментарии TMZ Sports.

Ранее сообщалось, что Нганну будет добиваться реванша с Фьюри.

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