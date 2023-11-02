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"Зависит от Усика": Нганну назвал условие для реванша с Фьюри

Камерунец думает, что украинец откажется от мечты.
Сегодня, 13:35
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) заявил, что хочет во второй раз выйти в ринг с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Камерунец хотел бы, чтобы Александр Усик отказался от поединка с британцем, чтобы он смог провести реванш.

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"Реванш – то, чего хочу больше всего. Чувствую, для меня сейчас много вариантов, но хочу выбирать мудро. Сначала бы выбрал реванш из Фьюри.

Мой лучший сценарий в боксе – дождаться Фьюри. Если Усик отойдет в сторону и позволит мне драться с Фьюри – проведу реванш с Тайсоном. А потом дам им делать все, что они хотят. Вернусь, возможно, проведу бой в ММА, а затем в боксе. Планирую биться дважды в год, возможно, в следующий раз в феврале или марте", - приводит слова Нганну TMZ.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри был перенесен на февраль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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