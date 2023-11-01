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Макгрегор - о бое Фьюри с Усиком: Александр – проблема, но не думаю, что у него есть мощь Нганну

Ирландец поделился мнением о грядущем бое.
Вчера, 22:47
Фьюри - Усик / Getty Images
Фьюри - Усик / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался касаемо будущего поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"У Тайсона Фьюри крепкий подбородок, Боже правый. Усик – это проблема, но я не думаю, что у Александра есть мощь Нганну".

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"Фрэнсис в ММА отправлял головы в потолок. Вы видели его апперкоты в клинче?" – сказал ирландец в интервью TNT Sports Boxing.

Напомним, бой Фьюри - Усик перенесен с 23 декабря на февраль 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор Тайсон Фьюри Александр Усик

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