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Промоутер Усика предположил, почему Фьюри пытается отложить бой

Команда британца не собирается проводить поединок 23 декабря, несмотря на подписанные контракты.
Сегодня, 19:28
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о переносе объединительного боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его мнению, команда британца пытается отложить ранее запланированный на 23 декабря поединок, поскольку понимает, что их подопечный рискует проиграть.

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"Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном во Вроцлаве перед боем против Даниэля Дюбуа. От него мы услышали, что бой Усик - Фьюри в декабре невозможен. Это было задолго до подписания контракта. Но затем мы заключили сделку и подписали контракт на бой 23 декабря.

Вероятно, теперь Фрэнк Уоррен не хочет, чтобы Тайсон Фьюри дрался, поскольку знает, каким будет исход.

С другой стороны, какая разница, когда проиграет Фьюри? 23 декабря, 2 марта или 13 февраля - это не имеет значения. Чем быстрее, тем лучше", - сказал Красюк в комментарии Boxing King Media.

Напомним, ранее появилась информация, что бой Усика и Фьюри перенесли на февраль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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