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"Действительно верю, что выиграл": Нганну будет добиваться реванша с Фьюри

Камерунец хочет получить повторный поединок после спорного поражения.
Сегодня, 21:59
Нганну рассчитывает на реванш с Фьюри / Getty Images
Нганну рассчитывает на реванш с Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что намерен получить реванш с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри после неоднозначного поражения.

Камерунец считает, что победа в их первом поединке должна была достаться ему.

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"Проснувшись сегодня, просто вспомнил, что я тот самый парень, который победил боксера номер один в мире в супертяжелом весе. И что я тот самый проклятый, даже если меня ограбили эти судьи.

Да, я действительно верю, что выиграл этот бой. Я должен был выступить лучше, но все равно победил. Так держать. Я не спускаю с него глаз и надеюсь, что получу реванш. На этот раз все точно будет по-другому", - приводит слова Нганну Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Нганну хотел бы провести второй бой с Фьюри в феврале-марте 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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