Нганну официально вошел в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

Камерунец удивил не только фанатов, но и руководство организации.

Всемирный боксерский совет (WBC) официально представил десятку лучших боксеров супертяжелого веса.

Организация внесла бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в свой рейтинг.

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Камерунский боец занял 10-ю позицию в списке.

Нганну оказался в списке после поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, которому проиграл раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри ответил на обвинения в "ограблении" Нганну.

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