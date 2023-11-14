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Нганну: Предпочитаю бой с Уайлдером, чем с Джошуа

Боец хочет драться только с лучшими боксерами.
Сегодня, 18:21
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что ему осталось около восьми боев до пенсии, пишет Майкл Бенсон.

Боец считает, он может провести еще около восьми боев, а только потом распрощаться со спортивной карьерой.

Однако эти бои должны быть против лучших боксеров, а не против Дерека Чисоры.

К тому же, по мнению Нганну, бой против Деонтея Уайлдера представляется ему более значимым, чем против Энтони Джошуа.

Ранее, напомним, Эвандер Холифилд поделился мнением о бое Усик - Фьюри.

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