Нганну: Предпочитаю бой с Уайлдером, чем с Джошуа
Боец хочет драться только с лучшими боксерами.
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что ему осталось около восьми боев до пенсии, пишет Майкл Бенсон.
Боец считает, он может провести еще около восьми боев, а только потом распрощаться со спортивной карьерой.
Однако эти бои должны быть против лучших боксеров, а не против Дерека Чисоры.
К тому же, по мнению Нганну, бой против Деонтея Уайлдера представляется ему более значимым, чем против Энтони Джошуа.
Ранее, напомним, Эвандер Холифилд поделился мнением о бое Усик - Фьюри.
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