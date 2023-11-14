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Холифилд назвал условия для победы Усика в бою с Фьюри

Эвандер отметил настрой украинского чемпиона.
Сегодня, 14:20
Эвандер Холифилд и Александр Усик / Boxing Scene
Эвандер Холифилд и Александр Усик / Boxing Scene

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд поделился мнением относительно поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам знаменитого спортсмена, победителем боя станет тот, кто сможет выдержать давление со стороны соперника.

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"Это должен быть отличный бой, в котором скорость рук сыграет решающее значение. Кто сможет выдержать больше ударов, тот и победит. У Усика много достоинств и он левша.

Фьюри провел много хороших поединков, но стили определяют бои. Когда боец дерется с большим парнем, который превосходит его в скорости и может ударить, то у него хорошие шансы на победу. Но если он пропустит удар, то в этот момент все может закончиться. Успех приходит тогда, когда боец не сдается. Я искренне верю, что у Усика такой настрой", - приводит слова Холифилда Boxing Scene.

Ранее стала известна дата боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эвандер Холифилд

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