Стала известна дата боя Усик - Фьюри

Боксеры окажутся в ринге в феврале.

Поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) состоится в следующем году.

Как сообщает International Boxing News, бой пройдет 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Боксеры уже подписали контракт. Официальное объявление поединка ожидается на этой неделе.

Напомним, изначально боксеры планировали поединок 23 декабря, однако его перенесли по итогам боя Фьюри с Фрэнсисном Нганну.

Ранее сообщалось, что Усик поднял чемпионский титул WBC, который принадлежит Фьюри.

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