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Усик рассказал, когда сыграет за Полесье

Украинец имеет колоссальные планы после поединка с Фьюри.
Вчера, 22:26
Александр Усик / boxingphotos.pl
Александр Усик / boxingphotos.pl

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о своей футбольной карьере.

По словам именитого боксера, он сыграет за Полесье после победы над обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

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"Я побеждаю, а затем иду играть в футбол. У меня контракт с Полесьем - командой номер один", - сказал украинец в интервью ESNEWS.

Напомним, поединок Усик - Фьюри состоится в начале следующего года.

Ранее Александр поднял чемпионский титул WBC, которым владеет Тайсон.

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