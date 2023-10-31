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Задача для Полесья: Усик назвал свою футбольную мечту

Украинец намерен сыграть на профессиональном уровне.
Сегодня, 14:04
Александр Усик / boxingphotos.pl
Александр Усик / boxingphotos.pl

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился задачами на свою жизнь.

Спортсмен признался, что у него есть все, кроме золотой медали УПЛ.

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"Есть все, что мог достичь - семья, жизнь, все возможности, которые получаю. Но есть одно, чего хочу достичь – стать чемпионом Украины по футболу с Полесьем", - сказал Усик в интервью Seconds Out.

Напомним, Усик подписал контракт с Полесьем в июле этого года, однако еще не дебютировал на профессиональном уровне.

В турнирной таблице чемпионата Украины житомирский клуб идет на втором месте, отставая от лидера Кривбасса на один балл.

Отметим, что Александр Усик назвал клуб, в ворота которого хочет забить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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