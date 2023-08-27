Усик - о своей футбольной карьере: Это серьезно. Моя мечта - сыграть с Динамо
Украинец уверен, что "вывезет по физике".
Украинец Александр Усик высказался о планах на свою футбольную карьеру.
По словам Усика, он абсолютно серьезен в своих намерениях попытать счастье в профессиональном футболе.
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"Это серьезно. Я серьезно собираюсь строить карьеру футбольную. Быть на сборах с командой, работать. Моя мечта - сыграть с Динамо. По физике я вывезу.Смогу по всему полю. бегать, стоять в обороне, идти в атаку. А еще, прикинь, гол забью. Бах - и гол", - заявил Александр.
Отметим, что этим летом боксер подписал полноценный контракт с новичком УПЛ житомирским Полесьем.
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