Усик - о своей футбольной карьере: Это серьезно. Моя мечта - сыграть с Динамо

Украинец уверен, что "вывезет по физике".

Украинец Александр Усик высказался о планах на свою футбольную карьеру.

По словам Усика, он абсолютно серьезен в своих намерениях попытать счастье в профессиональном футболе.

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"Это серьезно. Я серьезно собираюсь строить карьеру футбольную. Быть на сборах с командой, работать. Моя мечта - сыграть с Динамо. По физике я вывезу.Смогу по всему полю. бегать, стоять в обороне, идти в атаку. А еще, прикинь, гол забью. Бах - и гол", - заявил Александр.

Отметим, что этим летом боксер подписал полноценный контракт с новичком УПЛ житомирским Полесьем.

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