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Динамо и Полесье поздравили Усика с победой над Дюбуа

Украинские клубы не остались в стороне триумфа боксера.
Сегодня, 09:52
Александр Усик
Александр Усик

Победа украинского боксера Александра Усика над Даниэлем Дюбуа привлекла внимание в том числе и футбольного мира.

Александра с триумфом поздравило житомирское Полесье, с которым у супертяжеловеса подписан контракт.

"Наш чемпион", - написала пресс-служба новичка УПЛ в Instagram.

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Не осталось в стороне и киевское Динамо, за которое уже давно болеет украинский чемпион.

"Наш земляк провел очередной блестящий боксерский поединок и нокаутировал соперника в 9-м раунде.

Еще одна выдающаяся победа украинского спорта", - отмечается в поздравлении столичного клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Александр Усик Полесье

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