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Усик - Дюбуа: обзор боя и исход поединка

Усик - Дюбуа: результат боя с участием украинского боксера.
Сегодня, 01:19
Усик - Дюбуа / Getty Images
Усик - Дюбуа / Getty Images

В субботу, 26 августа, на арене Tarczyński Arena во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса от промоутерской компании К2 Promotions.

Главным событием шоу стал бой обладателя титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO Александра Усика и регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа, в котором победу одержал украинский боксер.

Начали боксеры очень спокойно. Дюбуа, кажется, боялся идти сразу же в атаку, а потому решил выжидать. Второй раунд мало чем отличался, хотя боксеры уже и обменялись парочкой ударов.

В четвертом раунде Дюбуа был очень активен и, возможно, так выдохся, что пробил в пятом ниже пояса Александру. Пауза затянулась минут на пять, но Усик сумел подняться и в конце раунда несколько раз неплохо попасть, показалось, что британец немножечко поплыл.

Усик - Дюбуа
Усик - Дюбуа

Тем не менее, в шестом раунде Даниэль сумел выстоять, а седьмой и вовсе начал очень неплохо, нанося удары по украинцу. Но Саше это не очень понравилось и он ответил большим количеством "выстрелов" по сопернику.

В восьмом раунде Усик вновь проводил крутую концовку, а за секунду до гонга и вовсе Дюбуа присел на колено! Рефери начал отсчет, но британец встал.

А уже в следующем раунде Даниэль снова попал в нокдаун, из которого судья ему уже не дал выйти. Победа Александра Усика нокаутом!


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