Харлан с юмором отреагировала на победу Усика
Украинка отметила, что после поединка у нее перестала болеть шея.
В рамках поединка в ночь с 26 на 27 августа Александр Усик победил Даниэля Дюбуа.
Украинца с юмором поздравила его соотечественница Ольга Харлан.
Фехтовальщица отметила, что бой и эмоции, которые она получила имели чудодейственный эффект.
"Саня, лучший. Аж шея перестала болеть", - написала Харлан в Instagram.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!