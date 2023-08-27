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Харлан с юмором отреагировала на победу Усика

Украинка отметила, что после поединка у нее перестала болеть шея.
Сегодня, 07:56
Ольга Харлан
Ольга Харлан

В рамках поединка в ночь с 26 на 27 августа Александр Усик победил Даниэля Дюбуа.

Украинца с юмором поздравила его соотечественница Ольга Харлан.

Фехтовальщица отметила, что бой и эмоции, которые она получила имели чудодейственный эффект. 

"Саня, лучший. Аж шея перестала болеть", - написала Харлан в Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Ольга Харлан

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