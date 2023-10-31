Месси обошел Пеле по количеству Золотых мячей, у Яшина и Беланова их не должно было быть

В понедельник, 30 октября, весь мир затаив дыхание ждал от ведущего церемонии награждения Дидье Дрогба имя футболиста, который получит Золотой мяч за 2023 год. Его обладателем стал аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси, который в восьмой раз выиграл данную награду.

Впервые материал был опубликован 7 ноября 2020 года.

Золотой мяч, или Ballon d'Or в оригинале, - наивысшая индивидуальная награда в футболе, которую вручает французское издание France Football.

Этот титул прошел длительный путь и не всегда вручался так же, как в последние годы. Главным отличием было то, что до 1995 года данную награду могли получать только те футболисты, которые являются гражданами европейских стран, ассоциаций членов УЕФА.

Именно по этой причине достаточно много неевропейских футболистов не имели шансов добыть эту награду. В 2016 году France Football пересмотрел все свои награды до 1995 года, и представил новый список, как бы выглядели обладатели ЗМ, если бы он вручался по новым правилам.

Общие сведения

После пересмотра, оказалось, что сразу 12 из 39 возможных обладателей Золотого мяча, не получили бы его, если бы не те правила, которые действовали тогда.

Ну что же, начинаем...

Пеле

Золотые мячи: 7 (1958-1961, 1963, 1964, 1970)

Кто получил: Раймон Копа (1958), Альфредо Ди Стефано (1959), Луис Суарес (1960), Омар Сивори (1961), Лев Яшин (1963), Денис Лоу (1964) Герд Мюллер (1970).

Именитый бразильский нападающий и трехкратный чемпион мира мог бы целых 7 раз стать обладателем Золотого мяча. Если бы это произошло, то Месси только бы сейчас стал был бы GOAT и рекордсменом по этому показателю, ведь на его счету уже восемь наград. Самое интересное, что Пеле мог бы получить эту награду целых четыре раза подряд - его удивительные выступления как на клубном уровне, так и в составе национальной команде принесли бы ему победу с 1958 по 1961 годы.

Пеле / Источник: Getty Images

В 1962-м году он бы уступил этот приз футболисту, о котором мы расскажем далее, а затем выиграл бы два раза подряд. При этом, если бы в 1963 году не было правила о неевропейских обладателей награды, то именитый советский вратарь Лев Яшин остался бы без награды. А значит, до сих пор бы в истории Золотого мяча не было бы ни одного голкипера, выигравшего этот приз.

А вот свою седьмую награду Пеле получил бы аж спустя шесть лет - в 1970 году. Именно в тот год в составе сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира и до сих пор является единственным в мире, кто столько раз побеждал на мундиале в качестве игрока.

Пеле - один из самых выдающихся футболистов прошлого столетия и, безусловно, он заслужил каждый из этих Золотых мячей, но, так уж вышло, что тогда правила этого не допускали. К сожалению для бразильца и к счастью для Яшина.

Гарринча

Золотые мячи: 1 (1962)

Кто получил: Жозеф Масопуст

Как говорилось выше, в 1962-м Пеле бы не выиграл награду - она бы досталось его партнеру по сборной Бразилии Гарринче. После того, как на ЧМ-1962 Пеле получил травму в матче второго тура группового этапа и выбыл до конца турнира, именно правый форвард Гарринча взял на себя бремя лидера национальной команды, и справился с этим успешно. В решающем матче группового этапа против Испании при счете 1:1 именно он вывел свою команду в плей-офф, совершив сольный проход по флангу и забив гол.

Гарринча (слева) / Источник: Getty Images

В четвертьфинале Гарринча дважды забил в ворота Англии и совершил результативную передачу. Причем второй гол был вообще фантастический - "сухой лист" из-за пределов штрафной. Тогда Бразилия победила со счетом 3:1, и оборона англичан ничего не смогла противопоставить Гарринче.

После победы в полуфинале над хозяевами мундиаля сборной Чили, местная газета выпустила очередное издание с заголовком: "С какой планеты Гарринча?". В том же матче бразилец получил удаление за шутку над соперником Рохасом, но дисциплинарная комиссия после разбирательства впервые в истории чемпионатов мира признала решение судьи ошибкой и сняла с футболиста дисквалификацию.

Гарринча сыграл в финале, где его команда победила Чехословкию со счетом 3:1. В том поединке форвард так и не забил, но по итогам турнира с четырьмя другими футболистами разделил звание лучшего бомбардира, а также был признан лучшим игроком мундиаля. Победа на том турнире сделала Гарринчу двукратным чемпионом мира, и он бы заслуженно получил ЗМ после столь феноменального выступления.

Марио Кемпес

Золотые мячи: 1 (1978)

Кто получил: Кевин Киган

Аргентинский форвард испанской Валенсии Марио Кемпес стал единственным легионером, которого наставник национальной сборной Сезар Луис Менотти включил в состав команды на домашний чемпионат мира 1978 года.

И это было весьма правильное решение, ведь он стал лучшим бомбардиром мундиаля, отправив в ворота соперника целых шесть мячей. Кроме того, он сыграл ключевую роль в финальном матче против Нидерландов, забив два мяча (3:1). Эти достижения позволили бы Кемпесу завладеть Золотым мячом.

Марио Кемпес / Источник: Getty Images

В тот год награду получил тогдашний капитан сборной Англии и форвард немецкого Гамбурга Кевин Киган. В борьбе за приз он опередил Ханса Кранкля и Роба Ренсенбрика, и стал третьим англичанином (после Стэнли Мютьза в 1956 и Бобби Чарльтона в 1966 годах) и первым игроком Гамбурга, кто получил ЗМ. Самое интересное, что Киган сумел выиграть трофей несмотря на то, что сборная Англии не участвовала в ЧМ-1978, на котором феерил Кемпес.

Диего Марадона

Золотые мячи: 2 (1986, 1990)

Кто получил: Игорь Беланов, Лотар Маттеус

Без имени Диего Марадоны в этом списке уж точно никак не обойтись. "Золотой мальчик" он бы завоевал в 1986 и 1990 годах, и это весьма заслуженно. В 86-м году Марадона как капитан сборной Аргентины привел свою команду к победе на чемпионате мира в Мексике, став также лучшим игроком мундиаля (кстати, эту награду у него украли из дома в Неаполе в 1989 году), а также стал лучшим по количеству голевых передач и показателю "гол+пас".

В 90-м году в трагическом финале ЧМ сборная Аргентина уступила ФРГ, а Марадона расплакался на поле, но зато в тот год вместе с Наполи выиграл чемпионат Италии.

Диего Марадона / Источник: Getty Images

Однако, тот факт, что Марадона не мог получить ЗМ в те времена, сыграл на руку украинскому нападающему киевского Динамо Игорю Беланову - именно он получил приз в 1986 году, когда Диего был звездой мундиаля.

В ходе голосования он определил таких легендарных футболистов, как Гари Линекера (Англия) и Эмилио Бутрагеньо (Испания). Беланов в 1986 году вместе с киевлянами стал чемпионом СССР, обладателем Суперкубка СССР, выиграл Кубок обладателей Кубков УЕФА и был финалистом Суперкубка УЕФА.

А в 1990-м году победителем стал немец Лотар Маттеус - именно его удивительную игру в финале ЧМ того года многие называют причиной неудачи Марадоны и поражении сборной Аргентины.

Ромарио

Золотые мячи: 1 (1994)

Кто получил: Христо Стоичков

Последним в списке тех, кто не получил ЗМ стал бразилец Ромарио, который мог бы выиграть награду в 1994 году, за год до того, как были пересмотрены правила вручения награды. В тот год Ромарио в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира в США.

Причем он забил пять крайне важных мячей - Камеруну, России и Швеции на групповом этапе, Нидерландам - в четвертьфинале и Швеции - в полуфинале. А также он реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в финале против Италии и помог команде после 24-летнего перерыва стать триумфатором мундиаля.

Ромарио / Источник: Getty Images

Кроме того, в его активе был Суперкубок Испании, победа в Ла Лиге, финал Лиги чемпионов-1993/94, звание лучшего бомбардира чемпионата Испании-1993/94 и звание лучшего игрока ЧМ-1994.

В тот год Золотой мяч партнер Ромарио по Барселоне Христо Стоичков. Болгарский форвард набрал тогда рекордные 210 баллов, опередив в опросе итальянцев Роберто Банджо и Паоло Мальдини, и стал первым представителем Болгарии, завоевавшим награду.