"Будет иметь огромное значение": тренер назвал преимущества Фьюри в бою с Усиком

Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Энди Ли высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBO, WBA и IBF в этой же весовой категории Александра Усика.

Специалист считает, что британец превосходит украинца по всем параметрам, кроме скорости.

Читай также: "Он раскусит его": тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

"Тайсон более опытен и у него лучшая работа ног. Фьюри выше. У Усика на данный момент может быть преимущество в скорости, по сравнению с этой версией Тайсона, потому что он более легкий боец.

В большинстве направлений Фьюри превосходит Усика, если говорить о вооружении. Все же тактика будет иметь огромное значение в этом бою", - приводит слова Ли Boxing News 24.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!