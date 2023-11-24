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"Будет иметь огромное значение": тренер назвал преимущества Фьюри в бою с Усиком

Энди Ли оценил навыки именитых боксеров.
Сегодня, 13:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Энди Ли высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBO, WBA и IBF в этой же весовой категории Александра Усика.

Специалист считает, что британец превосходит украинца по всем параметрам, кроме скорости.

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"Тайсон более опытен и у него лучшая работа ног. Фьюри выше. У Усика на данный момент может быть преимущество в скорости, по сравнению с этой версией Тайсона, потому что он более легкий боец. 

В большинстве направлений Фьюри превосходит Усика, если говорить о вооружении. Все же тактика будет иметь огромное значение в этом бою", - приводит слова Ли Boxing News 24.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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