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"Исключительный талант": тренер оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Барри Макгиган высказался о историческом противостоянии.
Сегодня, 20:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский тренер Барри Макгиган прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, у украинца есть все шансы, чтобы победить британского чемпиона.

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"Из-за выступления против Нганну это сражение против Усика сейчас кажется гораздо более близким. Люди переосмыслили все и полагают, возможно, что Усик сможет побить его.

Фьюри сейчас на спаде, у него совсем не прекрасное тело, и он никогда не был таким. Но у него быстрые руки, он хороший боец. Я беспокоюсь о его выдержке. А вот Усик – исключительный талант, и он может его побить. Он способен на это, это вообще не станет для меня сюрпризом", - приводит слова тренера Seconds Out.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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