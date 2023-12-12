"Легкая прогулка": Хан назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам именитого спортсмена, британец победит украинца, ведь имеет более сильный удар и превосходит его в габаритах.

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"Усик будет более уверенным после того, что он увидел в последнем поединке Тайсона против Фрэнсиса Нганну. Но, честно говоря, стиль Нганну доставит проблемы любому хорошему боксеру. Он очень настандартен.

Мне кажется, что Фьюри опережает на один шаг любого бойца. Его размеры играют огромную роль, и я думаю, что этот бой будет для него прогулкой в парке. Я не думаю, что он нокаутирует Усика, но одержит чистую победу по очкам с разницей в пять-шесть раундов", - приводит слова Хана Boxing Social.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с Усиком.

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