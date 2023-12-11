"Винтажный боец": бывший чемпион мира рассказал, что должен сделать Фьюри для победы над Усиком

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз заявил, что Тайсону Фьюри будет очень тяжело в поединке с Александром Усиком.

Эксперт считает украинца фаворитом боя, но "Цыганский король" может удивить.

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"Усик лучше как боец. Сейчас он в очень хорошей форме, он очень умный. Он самый совершенный боец в супертяжелом весе.

Александр в каком-то смысле винтажный боец в плане его боксерского IQ, знаний о ринге, умения манипулировать своими соперниками. Я фанат Усика. В бою с Фьюри ему придется иметь дело с большим ростом, размахом рук, габаритами и весом, но я думаю, что он может справиться с этим.

Конечно, после боя с Нганну Фьюри нужно измениться, ведь ему нельзя выходить с такой энергией против Усика. Но, возможно, это идеальный момент для него, чтобы спуститься на землю, внести изменения, приспособиться и сделать бой куда более конкурентным", - сказал Гроувз в интервью YouTube-каналу Seconds Outю

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри сделал неожиданно осторожный прогноз на бой с украинцем.

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