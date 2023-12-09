"Победит без особых проблем": Экс-чемпион назвал фаворита возможного боя Усика с Уайлдером

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Джеймс Тони высказался о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По его мнению, американский боксер уверенно бы разобрался с украинцем.

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"Усик - хороший боксер, но в нем напрочь отсутствует агрессия. Он боксирует, опасаясь пропустить удар.

Я думаю, что Уайлдер победит его без особых проблем. Если говорить прямо, Усик слишком мягкий для него", - сказал Тони в комментарии EsNews.

Ранее Уайлдер назвал бой, который будет больше поединка Усик - Фьюри.

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