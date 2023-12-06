Уайлдер назвал бой, который будет больше поединка Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что его потенциальный бой против Энтони Джошуа будет больше объединительного поединка в дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению американского боксера, его противостояние с британцем вызовет больше интереса у болельщиков.

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"Бой Уайлдер - Джошуа в любом случае больше. Однозначно. Я думаю, что сейчас наш поединок больше, чем в 2017 году из-за предвкушения. Болельщики понимают, что он ближе, чем когда-либо.

Как правило, куда бы я ни шел, люди говорят об этом поединке. И это продолжается постоянно. Я могу судить только по тому, что слышу, по моим разговорам с людьми. И исходя из сказанного, это бой номер один, который хотят увидеть болельщики. Куда бы я ни пошел, они обсуждают этот поединок", - сказал Уайлдер в комментарии Last Stand.

Ранее сообщалось, что Уайлдер намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри.

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