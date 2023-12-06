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Уайлдер намерен провести бой с победителем поединка Усик - Фьюри

Американец хочет стать абсолютным чемпионом.
Сегодня, 11:00
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что намерен заполучить титулы.

Американец признался, что хочет получить поединок с победителем боя между Александр Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Я взволнован этим боем, потому что я наконец-то дошел до момента, когда все титулы будут в руках одного бойца. И я тоже буду драться за все титулы. Мне не нужно бегать за разными чемпионами. Я не обязан драться с одним, а потом пытаться забрать пояс в другого, а затем - в третьего. 

Я не получал таких возможностей, они продолжали бегать от меня, но теперь, когда будет боец со всеми поясами, мои шансы будут выше", - сказал Уайлдер в интервью The Last Stand Podcast.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее Уайлдер объяснил, от чего будет зависеть исход боя между украинцем и британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер

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