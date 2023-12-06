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Уайлдер объяснил, от чего будет зависеть исход боя Усик - Фьюри

Американец отметил особенность поединка.
Сегодня, 08:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Американец считает, что победит тот, кто будет лучше себя чувствовать в преддверии боя.

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"Я не знаю, кто выиграет этот бой. Любой из них может победить. Все зависит от того, кто будет чувствовать себя лучше, когда придет время. Главное - как ты себя чувствуешь, когда наступает время драться. Это честная игра для каждого из них. Каждый может победит", - приводит слова американца SHOWTIME Sports.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее Уайлдер назвал своего следующего соперника после боя с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер

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