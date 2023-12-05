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"Должен был встретиться давно, но он бегал от меня": Уайлдер высказался о Паркере

Американский и новозеландский экс-чемпионы сойдутся в ринге 23 декабря.
Сегодня, 15:24
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о своем будущем сопернике, еще одном экс-обладателе титула в дивизионе Джозефе Паркере.

По словам американца, он еще давно мог встретиться в ринге с новозеландцем, но тот избегал поединка.

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"Мы можем говорить о негативе в прошлом, но сейчас настоящее, и я с нетерпением жду боя против Джозефа Паркера, бывшего чемпиона WBO, с которым я должен был встретиться давным-давно, но он бегал от меня.

Я давно мог объединить титулы в супертяжелом весе. Я мог получить три-четыре такие возможности. Но знаете что? Эти парни никогда не давали мне шанса из-за моего благословения и проклятия, которое я показываю.

Они давали возможность всем, пока я сидел, смотрел на образ жизни некоторых людей, на их потребности и сам давал им шанс. Но я ничего не получал взамен. Мои возможности были очень ограниченными, и это безумие", - сказал Уайлдер в комментарии SHOWTIME Sports.

Напомним, что бой Уайлдера с Паркером состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер назвал своего следующего соперника после боя с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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