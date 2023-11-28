Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря

ISPORT подробно рассказывает о вечере бокса, который может стать самым интересным за все время.

В субботу, 23 декабря, пройдет грандиозное боксерское шоу. Состоится оно в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Изначально именно в этот день должны были драться обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри, но их поединок был перенесен.

Тем не менее, теперь в эту дату пройдет такое количество интересных боев, что возможно это будет даже интереснее мегафайта Усик - Фьюри! ISPORT расскажет о них подробнее.

Филипп Хргович – Марк Де Мори

Дивизион: супертяжеловесы

31-летний хорват очень хочет сразиться за чемпионский титул в сверхтяжелом весе и является обязательным претендентом на пояс Александра Усика (IBF). Тем не менее, сейчас Филиппу нужно довольствоваться только такими проходными поединками на крутых ивентах.

В прошлом году Хргович победил Чжана Чжилея, а сейчас будет не просто в андеркарде какого-нибудь крутого поединка, он вообще будет сражаться в начале вечера.

Конечно, это связано также и с соперником - 41-летним Марком Де Мори. Этот австралиец хоть и имеет в своем послужном списке 2 поражения на 41 победу (36 нокаутом), но последний боксировал против кого-то, у кого побед намного больше чем поражений, аж в 2016 году. И был это поединок против Дэвида Хэя, в котором Де Мори упал уже в первом раунде.

Франк Санчес - Джуниор Фа

Дивизион: супертяжеловесы

Непобедимый кубинец Франк Санчес против 34-летнего Джуниора Фа, после конкурентного боя с Джозефом Паркером проигравший нокаутом в первом же раунде 43-летнему австралийцу Лукасу Брауну и теперь желающий реабилитироваться.

Санчес же присутствует в ТОП-15 рейтинга всех четырех поясов, а в WBO вообще занимает третье место. Этот поединок может приблизить его к большим боям.

Арсланбек Махмудов - Агит Кабаэль

Дивизион: супертяжеловесы

Два непобедимых боксера, для которых этот вечер бокса – это шанс заявить о себе на весь мир и выиграть для себя билет на какой-то большой бой.

У немца Кабаэля в карьере уже была победа над известным боксером - Дереком Чисорой в 2017 году, а вот проживающий в Канаде спортсмен может похвастаться тем, что в свое время нокаутировал Мариуша Ваха и победил Карлоса Такама.

Джей Опетая - Эллис Зорро

Дивизион: крузервейт

Бой за чемпионский титул по версии IBF

Будем откровенны, шансов у однофамильца вымышленного персонажа книг и фильмов очень и очень мало.

Опетая в прошлом году победил Майриса Бриедиса, а всего полтора месяца назад нокаутировал другого непобедимого британца. Уровень Зорро вряд ли гораздо выше, чем был у Джордана Томпсона, поэтому здесь интриги будет маловато.

Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) - Линдон Артур (23-1, 16 КО)

Дивизион: полутяжеловесы

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA

Чемпион WBA Дмитрий Бивол проведет защиту пояса, которая, возможно, станет очередным шагом к объединительному поединку против обладателя остальных поясов в дивизионе, еще одного представителя россии Артура Бетербиева, выступающего под канадским флагом, пока также занятого своими обязательными претендентами. Небитый Бивол не выходил в ринг с ноября прошлого года после уверенной победы по очкам над Хильберто Рамиресом.

Соперником чемпиона станет британец Линдон Артур, в послужном списке которого имеется апсет в противостоянии с Энтони Ярдом, но и поражение нокаутом от него в реванше, которое пока остается единственным в карьере. К будущему поединку британский боец подходит с серией из четырех побед, последняя из которых была досрочной в сентябре этого года.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) - Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 КО)

Дивизион: супертяжеловесы

Последняя жертва Александра Усика, бывший претендент на титул WBA Даниэль Дюбуа впервые выйдет в ринг после провальной попытки стать чемпионом. После скандального удара ниже пояса и итогового поражения нокаутом в противостоянии с украинцем британский боксер попытается начать возвращение на былые позиции, но и соперник у него будет не из простых.

Дюбуа предстоит подраться с Джарреллом Миллером. Американец до сих по небитый, но за ним тянется шлейф из допинговых скандалов, из-за чего в свое время он сорвал свой титульный поединок с Энтони Джошуа. После длительного простоя Миллер вернулся тремя победами.

Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) - Отто Валлин (26-1, 14 KO)

Дивизион: супертяжеловесы

Основным событием масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии мог стать мегафайт двух бывших чемпионов-супертяжеловесов Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, о котором уже длительное время говорили в открытую с обеих сторон, но никак не могли окончательно обо всем договориться. Пока же бойцам, потерявшим свои титулы, придется разделить не ринг, а соглавные поединки боксерского шоу. Планы, очевидно, остаются неизменными, и негласное согласие на бой, похоже, существует со стороны обоих бойцов, а очная схватка состоится уже в следующем году.

Джошуа в последнее время стремился активничать и настаивал на трех поединках за год, чтобы постепенно начать прокладывать себе путь к возвращению после двух подряд поражений от Усика. Британец одолел Джермейна Франклина и замену Диллиану Уайту в лице Хелениуса, а теперь должен будет принять бой от непростого оппонента - Отто Валлина, у которого значится только одно поражение, но от Фьюри.

Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) - Джозеф Паркер (33-3, 23 KO)

Дивизион: супертяжеловесы

Тем не менее пока Уайлдеру, вернувшемуся после поражения в безумной трилогии с Тайсоном Фьюри молниеносной победой над Робертом Хелениусом, будет противостоять еще один экс-чемпион - бывший обладатель пояса WBO Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

Что же, Джошуа и Уайлдеру предстоит преодолеть еще по одному препятствию на пути к очному противостоянию, но будущие поединки, возможно, хоть и рассматриваются как промежуточные, не будут проходными.

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