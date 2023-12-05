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Уайлдер назвал своего следующего соперника после боя с Паркером

Американец хочет провести поединок с бывшим чемпионом.
Сегодня, 10:20
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что намерен подраться с Энтони Джошуа после поединка с Джозефом Паркером.

По словам американца, его бой с британцем должен состояться в будущем.

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"Наш бой с Джошуа планируется. Вы можете его получить, каким бы ни был исход наших поединков. Конечно же, наши победы сделают этот бой более интересным, он будет выглядеть лучше на бумаге.

Я думаю, что он победит. Я однозначно одержу победу, и мы наконец-то получим этот бой раз и навсегда. Таковы планы, и все двигается в сторону их реализации. Я с нетерпением жду, когда сделаю то, что должен сделать 23 декабря. Сейчас я в первую очередь сосредоточен на этом. Сначала я должен пройти Джозефа Паркера, а затем мы поговорим о будущих планах", - сказал Уайлдер в интервью The Last Stand Podcast.

Напомним, что 23 декабря в Эр-Рияде Уайлдер проведет бой с Паркером, а Джошуа - с Отто Валлином.

Ранее Уайлдер назвал главного виновника срыва его боя с Руисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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