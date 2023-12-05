Уайлдер назвал главного виновника срыва его боя с Руисом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о том, почему не состоялся его поединок против Энди Руиса.

По словам американца, бой сорвался по вине отца мексиканца.

Читай также: "С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом

"Энди Руис завысил свой ценник. Я не знаю, о чем он думает. На самом деле я не виню Энди. Я виню его отца и людей вокруг него. Мы говорили его папе: "У нас есть то, что есть. Брось, с этим боем или нет, но не завышай стоимость Энди, потому что ты тоже нацелен получить от него выгоду".

Я реалист в этом бизнесе, я говорю как есть. Поэтому люди меня уважают. Я всегда говорю правду, потому что я в бизнесе, где ты рискуешь своей жизнью, чтобы другие развлеклись. И с божьей помощью я буду говорить в этом деле правду до того дня, пока не умру", - сказал Уайлдер в интервью The Last Stand Podcast.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на бой украинца с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!