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Уайлдер назвал главного виновника срыва его боя с Руисом

Американец высказался о переговорах с командой мексиканца.
Сегодня, 09:38
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о том, почему не состоялся его поединок против Энди Руиса.

По словам американца, бой сорвался по вине отца мексиканца.

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"Энди Руис завысил свой ценник. Я не знаю, о чем он думает. На самом деле я не виню Энди. Я виню его отца и людей вокруг него. Мы говорили его папе: "У нас есть то, что есть. Брось, с этим боем или нет, но не завышай стоимость Энди, потому что ты тоже нацелен получить от него выгоду".

Я реалист в этом бизнесе, я говорю как есть. Поэтому люди меня уважают. Я всегда говорю правду, потому что я в бизнесе, где ты рискуешь своей жизнью, чтобы другие развлеклись. И с божьей помощью я буду говорить в этом деле правду до того дня, пока не умру", - сказал Уайлдер в интервью The Last Stand Podcast.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на бой украинца с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Руис Деонтей Уайлдер

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