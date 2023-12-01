"Это стоит организовать": промоутер Усика оценил шансы на бой украинца с Уайлдером

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о поединке своего клиента с Деонтеем Уайлдером.

По словам специалиста, американец входит в тройку лучших боксеров, так что поединок был бы очень интересным.

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"Сейчас не время говорить о бое с Уайлдером. Я могу сказать, что Деонтей входит в топ-3 супертяжеловесов в мире. Конечно, как фанат бокса я считаю, что бой с ним - это то, что стоит организовать и посмотреть. Это наверняка было бы здорово, так что давайте посмотрим.

С точки зрения карьеры Усика все зависит от того, как сложится бой с Фьюри и сколько времени займет реванш. Во-вторых, давайте не забывать, что Уайлдер и Энтони Джошуа дерутся 23 декабря", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Ранее бывший чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату.

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