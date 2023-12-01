iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это стоит организовать": промоутер Усика оценил шансы на бой украинца с Уайлдером

Красюк хотел бы увидеть бой Александра с американцем.
Сегодня, 16:22
Деонтей Уайлдер и Александр Усик / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о поединке своего клиента с Деонтеем Уайлдером.

По словам специалиста, американец входит в тройку лучших боксеров, так что поединок был бы очень интересным.

Читай также: "Тайсон - зверь с дикими габаритами": Усику пророчат поражение в бою с Фьюри

"Сейчас не время говорить о бое с Уайлдером. Я могу сказать, что Деонтей входит в топ-3 супертяжеловесов в мире. Конечно, как фанат бокса я считаю, что бой с ним - это то, что стоит организовать и посмотреть. Это наверняка было бы здорово, так что давайте посмотрим. 

С точки зрения карьеры Усика все зависит от того, как сложится бой с Фьюри и сколько времени займет реванш. Во-вторых, давайте не забывать, что Уайлдер и Энтони Джошуа дерутся 23 декабря", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Ранее бывший чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри Промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри
"Тайсон - зверь с дикими габаритами": Усику пророчат поражение в бою с Фьюри "Тайсон - зверь с дикими габаритами": Усику пророчат поражение в бою с Фьюри
"Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату "Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату
"Никто не верил": Менеджер Усика оценил достижения своего подопечного "Никто не верил": Менеджер Усика оценил достижения своего подопечного
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:59
Зинченко вошел в команду лучших игроков ноября в топ-5 чемпионатов
Другие страны16:53
Чемпионат мира по футболу U-17: Мали разгромила Аргентину в бронзовом финале
Бокс16:45
Промоутер Усика оценил возможность реванша с Фьюри
Европа16:34
Два многомиллионных новичка Челси могут дебютировать за клуб на этих выходных
Бокс16:22
"Это стоит организовать": промоутер Усика оценил шансы на бой украинца с Уайлдером
Европа15:54
"Он один из лучших вратарей АПЛ": Тен Хаг высказался об ошибках Онаны
Европа15:24
Хавбек Барселоны объявил о пополнении в семье
Европа15:20
Голосование за Золотой мяч-2024: Беллингем подпускает к себе остальных
Европа14:49
Легенда Милана может стать исполнительным директором МЮ
Европа14:33
Тухель высказался о возможном уходе лидера Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK