"Тайсон - зверь с дикими габаритами": Усику пророчат поражение в бою с Фьюри

Представитель полусреднего веса Конор Бенн поделился мнением о будущем объединительном бое между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, он уверен, что его соотечественник должен одолеть украинца.

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"Я ставлю на британца в любое время суток. Говорите о Фьюри что хотите, но он увлекательный супертяжеловес, который дарит этой вечеринке жизнь. Он зверь с дикими габаритами, антропометрией и навыками. Я не думаю, что сейчас есть много супертяжеловесов, которые могут побить Фьюри. Пусть даже он и не выдал величайшее выступление в последнем бою, но какими бы ни были причины, они были. У каждого есть свой удачный день, у каждого бойца бывают плохие дни на работе. Возможно, произошло как раз это.

Если Фьюри будет сосредоточен на бое с Усиком, то я не представляю, как Александр к нему подберется. Но, с другой стороны, если Тайсон будет таким, как с Фрэнсисом Нганну, то это не принесет ему добра", - сказал Бенн в комментарии Through The Ropes.

Ранее стало известно, санкционирует ли WBC второй бой Фьюри с Усиком.

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