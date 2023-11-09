"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом

Два бывших чемпиона еще могут встретиться в ринге.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер может провести поединок против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энди Руиса.

Как сообщил "Бронзовый бомбардировщик", после извинений со стороны команды соперника переговоры об организации боя возобновились.

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"С этим боем еще не покончено. Эти ребята действительно действуют мне на нервы, но да, мы снова ведем переговоры. Было много извинений. Посмотрим, что произойдет", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее Уайлдер прокомментировал спорную победу Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.

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