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"Я буду коронован": Уайлдер намекнул, когда вернется в ринг

Американец жаждет стать новым чемпионом.
Сегодня, 09:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что вновь хочет вернуть себе чемпионские пояса.

По словам американца, в следующем году он намерен провести несколько боев, начиная уже с января.

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"Следующий год будет потрясающим, начиная с января, мы начнем двигаться вперед. Как видите, я №1 в большинстве рейтингов. 

Мое время приближается. Это всего лишь вопрос времени, когда я буду коронован и снова окажусь на вершине. Это неизбежно", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

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