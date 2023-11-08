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Уайлдер прокомментировал спорную победу Фьюри над Нганну

Американец вспомнил противостояние с "Цыганским королем".
Сегодня, 15:10
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

По словам американца, благодаря такому выступлению, британца можно обвинить в мошенничестве перед боем с Уайлдером.

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"Я даже не смотрел бой, но, конечно же, другие люди много писали мне и звонили насчет этого поединка, особенно когда Фьюри упал. После боя многие начали понимать, что происходило в нашем поединке: возможно, он жульничал или что-то подложил себе в перчатки. Все эти вещи теперь всплывают на поверхность.

Фьюри не был похож сам на себя. Что же произошло? Он проиграл. Всего говорят, что он проиграл. Это все, что я слышал", - приводит слова Деонтея Boxing Social.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее стало известно, кто перенес бой Усик - Фьюри.

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