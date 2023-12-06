Уайлдер оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер считает, что у чемпиона WBA/WBO/IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри равные шансы в предстоящем поединке.

По словам американца, спортсмены имеют разные навыки и способности, благодаря которым могут победить.

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"В этом бою шансы 50 на 50. Люди смотрят на габариты Фьюри как на большое преимущество, но это необязательно имеет значение, ведь Усик может занять низкую стойку, из-за чего Тайсону будет тяжело к нему дотянуться. Если Усик сможет сближаться и уходить очень быстро, то мне кажется, что скорость может стать важным фактором.

Для меня здесь 50 на 50, и я рад, что этот поединок наконец-то состоится, благодаря чему мы получим все пояса в одном месте. Таким образом, мне будет проще подраться за объединение этих титулов, мне не придется биться с разными чемпионами, которые от меня бегают, поскольку видели, что я сделал со своим последним соперником", - приводит слова Уайлдера Dazn.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Ранее Уайлдер объяснил, от чего будет зависеть исход боя между украинцем и британцем.

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