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"Было очень опасно": Поверженный соперник Усика признался, почему завершил карьеру

Тони Беллью откровенно объяснил свое решение повесить перчатки на гвоздь.
Сегодня, 13:42
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру после поражения нокаутом от Александра Усика в ноябре 2018 года.

Британец заявил, что с него было достаточно и он опасался за свое дальнейшее здоровье.

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"Мое тело остановило меня. Это было очень опасно. Согласно оценкам, профессиональный боксер пропускает 50 тысяч ударов в голову в год. Умножьте эту цифру на 12, меня ударили по голове 1,1 миллиона раз. В какой-то момент это даст мне о себе знать.

Я могу принять это. Я знал, куда я шел. Я был одним из тех боксеров, которые знали, на что подписывались. Если другие бойцы начинают говорить: "Мне не стоило этого испытывать", то я подписался на это. Это то, что для меня главное, то, что я делаю.

Если завтра я окажусь в коме из-за пропущенных ударов, то ни с кем не буду судиться, потому что это не их вина. Я выбрал заниматься боксом. Я привык говорить своей жене, что у меня будет тяжелый бой, что в какой-то момент я буду сильно потрясен. И она об этом знала. Так что нужно просто принять это", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Ранее Тони Беллью назвал лучшего тяжеловеса всех времен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью

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