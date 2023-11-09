iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тони Беллью назвал лучшего тяжеловеса всех времен

Британец упомянул украинского чемпиона.
Сегодня, 11:38
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Беллью поделился мнением по поводу лучшего бойца его весовой категории всех времен.

По мнению британца, таковым является бывший абсолютный чемпион первого тяжелой весовой категории и действующий объединительный в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик. 

Примечательно, что Белью упомянул Эвандера Холифилда.

"Этот парень - величайший тяжеловес, который когда-либо жил. В истории этого спорта, нет тяжеловеса, который мог победить Александра Усика. Мне все равно о ком вы будете говорить. Эвандер Холифилд, возможно, он бы его разгадал, но не смог бы поймать", - сказал Беллью в беседе на The Matchroom Boxing Podcas.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Александр Усик

Статьи по теме

"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри "Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри
Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри
"Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Выглядел, как кусок де**ма": Роберт Гарсия назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Промоутер Усика: Александр знает все слабые места Фьюри Промоутер Усика: Александр знает все слабые места Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:28
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Европа13:20
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс13:14
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
Бокс13:11
"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Формула 112:49
Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных
Европа12:45
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс12:42
"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри
НБА12:34
Яннис был удален с площадки за жест, который обычно ни к чему не приводит
Другие12:32
Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта
Украина12:15
Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK