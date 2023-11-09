Тони Беллью назвал лучшего тяжеловеса всех времен

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Беллью поделился мнением по поводу лучшего бойца его весовой категории всех времен.

По мнению британца, таковым является бывший абсолютный чемпион первого тяжелой весовой категории и действующий объединительный в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик.

Примечательно, что Белью упомянул Эвандера Холифилда.

"Этот парень - величайший тяжеловес, который когда-либо жил. В истории этого спорта, нет тяжеловеса, который мог победить Александра Усика. Мне все равно о ком вы будете говорить. Эвандер Холифилд, возможно, он бы его разгадал, но не смог бы поймать", - сказал Беллью в беседе на The Matchroom Boxing Podcas.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

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