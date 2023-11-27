"Он бы меня убил": Бывший соперник Усика поблагодарил рефери за спасение жизни в бою с украинцем

Беллью вспомнил свое поражение, после которого он завершил карьеру.

Британский боксер Тони Беллью высказался о своем поединке против тогда еще абсолютного чемпиона тяжелого веса Александра Усика, в котором он потерпел поражение.

По его словам, рефери буквально спас ему жизнь, когда вовремя принял решение остановить бой.

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"Это было слишком сложно. Очевидно, что Усик удивителен. Я дрался с более сильными парнями, с более быстрыми, но я никогда не сражался с кем-то, как Усик. У него есть все. Он тебя читает.

Александр скачивает информацию о том, что вы делаете. У него в голове загружены все данные о тебе. Для этого ему нужно три раунда. Со мной ему понадобилось восемь. И тогда Усик это делает - нажимает курок. Но я был истощен. Помню все до седьмого раунда. Восьмой раунд не помню.

Я поднялся на счет шесть. Усик меня не нокаутировал… Я встал на шесть. Слава Богу, что судья меня не пустил продолжать поединок, потому что он бы меня убил. Рефери буквально спас мне жизнь. Следующий удар, вероятно, убил бы меня.

Бокс на самом высоком профессиональном уровне - это жестокий спорт. Моим приоритетом было вернуться домой целым, хоть и ставил перед собой цель победить любой ценой", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Напомним, что в ноябре 2018 года Усик победил Беллью нокаутом в восьмом раунде, после чего британец завершил карьеру.

Ранее Беллью назвал соперника, который может победить Усика.

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